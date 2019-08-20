Факты ICTV – Выпуск 18:45 (20.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Одессе суд арестовал владельца отеля Токио Стар, в котором сгорели люди; со следующего года в Украине заработает рынок земли. Какие условия необходимо прописать в законе; 10% награбленного. В Украине хотят ввести награду за разоблачение взяточников; в арктическом льде нашли пластик. Чтобы остановить катастрофу ООН хочет взять под контроль океаны.

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