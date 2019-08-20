Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Одесі суд заарештував власника готелю Токіо Стар, у якому згоріли люди; з наступного року в Україні запрацює ринок землі. Які умови необхідно прописати в законі; 10% від награбованого. В Україні хочуть запровадити нагороду за викриття хабарників; в арктичній кризі знайшли пластик. Щоб зупинити катастрофу ООН хоче взяти під контроль океани.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.