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Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.02.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 22.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в МВС встановили тих, хто влаштував безлади в Нових Санжарах. Що відбувається в санаторії та навколо; їала в плацкарті, зламала хребта. На пенсіонерку в потязі впала верхня полиця. Але Укрзалізниця своєї провини не визнає; на папері дорога – є, а під ногами – немає. На Волині люди виявили цинічну брехню чиновників; в інтернаті на Вінниччині жінку-інваліда забули у ванні з окропом; ГПУ вперше порушила справу за кнопкодавство; у Черкасах зацвіли 60 га червонокнижних підсніжників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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