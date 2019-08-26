Факты ICTV – Выпуск 18:45 (26.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Харькове обрушился мост. Хотя еще год назад специалисты уверяли – переправа в идеальном состоянии; туалеты на улице, воды нет, а крыши – гнилые! В каких условиях учатся дети в украинских селах; современный, европейский, оснащенный по последнему слову техники. В Одессе открыли новый офис апелляционного админсуда.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.