Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Харкові обвалився міст. Хоча ще рік тому фахівці запевняли – переправа в ідеальному стані; туалети на вулиці, води немає, а дахи – гнилі! В яких умовах вчаться діти в українських селах; сучасний, європейський, оснащений за останнім словом техніки. В Одесі відкрили новий офіс апеляційного адмінсуду.

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