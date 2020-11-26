Факты ICTV — Выпуск 18:45 (26.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Полтаве суд оправдал водителя Наталью Саенко, которая наехала на парня, а потом даже не вышла из машины и не вызвала скорую; министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня заявил, что в Украине должны немедленно ввести полный локдаун; МВД Украины и Национальный музей Голодомора-геноцида подписали меморандум о сотрудничестве.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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