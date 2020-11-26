Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Полтаві суд виправдав водія Наталю Саєнко, що наїхала на хлопця, а потім навіть не вийшла з машини і не викликала швидку; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні заявив, що в Україні мають негайно ввести повний локдаун; МВС України та Національний музей Голодомору-геноциду підписали меморандум про співпрацю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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