Факты ICTV — Выпуск 18:45 (17.02.2022)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе более 40 обстрелов и пятеро раненых; мировые лидеры считают, что атаками на востоке Россия пытается создать повод для вторжения; Украина, Польша и Великобритания официально объявили о создании альянса; в Украине дискутируют об отмене НДС на продовольствие; в Европе бурлит мощный ураган Иления.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2022-02-17
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