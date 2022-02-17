Факты ICTV — Выпуск 18:45 (17.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе более 40 обстрелов и пятеро раненых; мировые лидеры считают, что атаками на востоке Россия пытается создать повод для вторжения; Украина, Польша и Великобритания официально объявили о создании альянса; в Украине дискутируют об отмене НДС на продовольствие; в Европе бурлит мощный ураган Иления.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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