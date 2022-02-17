Факти ICTV — Випуск 18:45 (17.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі понад 40 обстрілів і п’ятеро поранених; світові лідери вважають, що атаками на сході Росія намагається створити привід для вторгнення; Україна, Польща і Великобританія офіційно оголосили про створення альянсу; в Україні дискутують щодо скасування ПДВ на харчі; у Європі вирує потужний ураган Іленія.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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