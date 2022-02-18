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Факти ICTV — Випуск 18:45 (18.02.2022)

Інна Шевченко

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі ворог масово атакує та звинувачує у нападі Україну; Німеччина та інші країни ЄС обіцяють пожертвувати економічними вигодами та покарати Росію в разі вторгнення; українські митці проти переговорів із Путіним; восьма річниця від початку найтрагічнішого етапу Революції Гідності.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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