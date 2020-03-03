Факты ICTV – Выпуск 21:10 (03.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине первый случай коронавируса. Медики рассказали, что поможет защититься, а что нет; что с китайцами, которые приехали ремонтировать дорогу в Житомире? Появились ли больные после карантина; Конституционный суд рассматривает законность люстрации; Украину застраивают торгово-развлекательными центрами, а о садах и школах забыли; в США супервторник. В четырнадцати штатах состоятся первичные выборы кандидата в президенты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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