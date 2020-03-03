Факти ICTV – Випуск 21:10 (03.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні перший випадок коронавірусу. Медики розповіли, що допоможе захиститись, а що ні; що з китайцями, які приїхали ремонтувати дорогу в Житомирі? Чи з’явились хворі після карантину; Конституційний суд розглядає законність люстрації; Україну забудовують торгово-розважальними центрами, а про садки та школи забули; у США супервівторок. У чотирнадцяти штатах відбудуться первинні вибори кандидата у президенти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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