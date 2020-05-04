Факты ICTV — Выпуск 21:10 (04.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: он будет длиннее, но слабее, правительство продолжило карантин до 22 мая и ослабил его с 11; после жестких ограничений Европа возвращается к жизни; почему эпидемия вспыхнула именно в Ухане, университет вирусологии который уже давно изучает природу коронавирусов, почему Китай так долго молчал и скрывал правду о пандемии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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