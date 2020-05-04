Факти ICTV – Випуск 21:10 (04.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: він буде довшим, але слабшим, уряд продовжив карантин до 22 травня та послабив його вже з 11; після жорстких обмежень Європа повертається до життя; чому епідемія спалахнула саме в Ухані, університет вірусології якого вже давно вивчає природу коронавірусів, чому Китай так довго мовчав і приховував правду про пандемію.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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