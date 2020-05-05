Факты ICTV — Выпуск 21:10 (05.05.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине открываются рынки, ослабляется карантин. Но количество новых больных в некоторых регионах страны не уменьшается; мир возвращается к жизни. Открылись кафе, парки, люди вышли на работу; новый тренд профессий. В США набирает популярность работа шпиона контактов больных Covid-19.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-05-05
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