Факты ICTV — Выпуск 21:10 (05.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине открываются рынки, ослабляется карантин. Но количество новых больных в некоторых регионах страны не уменьшается; мир возвращается к жизни. Открылись кафе, парки, люди вышли на работу; новый тренд профессий. В США набирает популярность работа шпиона контактов больных Covid-19.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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