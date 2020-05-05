Факти ICTV – Випуск 21:10 (05.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні відкриваються ринки, послаблюється карантин. Але кількість нових хворих у деяких регіонах країни не зменшується; світ повертається до життя. Відкрились кав’ярні, парки, люди вийшли на роботу; новий тренд професій. У США набуває популярності робота відстежувача контактів хворих на Covid-19.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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