Факти ICTV – Випуск 21:10 (05.05.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні відкриваються ринки, послаблюється карантин. Але кількість нових хворих у деяких регіонах країни не зменшується; світ повертається до життя. Відкрились кав’ярні, парки, люди вийшли на роботу; новий тренд професій. У США набуває популярності робота відстежувача контактів хворих на Covid-19.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2020-05-05
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