Факты ICTV — Выпуск 21:10 (13.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине положительная динамика выздоровлений от коронавируса, президент призывает украинцев не злоупотреблять смягчениями; столицу парализовали митинги, под Кабмином собрались автоперевозчики, а под КГГА и Минобороны — инвесторы Укрбуда; Верховная Рада приняла важный закон о банках.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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