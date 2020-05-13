Факты ICTV — Выпуск 21:10 (13.05.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине положительная динамика выздоровлений от коронавируса, президент призывает украинцев не злоупотреблять смягчениями; столицу парализовали митинги, под Кабмином собрались автоперевозчики, а под КГГА и Минобороны — инвесторы Укрбуда; Верховная Рада приняла важный закон о банках.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-05-13
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