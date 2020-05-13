Факти ICTV – Випуск 21:10 (13.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні позитивна динаміка одужань від коронавірусу, президент закликає українців не зловживати пом’якшеннями; столицю паралізували мітинги, під Кабміном зібрались автоперевізники, а під КМДА та Міноборони – інвестори Укрбуду; Верховна Рада ухвалила важливий закон про банки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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