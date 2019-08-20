Факты ICTV – Выпуск 21:10 (20.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в США наши воины учатся управлять подаренными катерами. Когда поплывут в Украину; в арктическом льде нашли пластик. Чтобы остановить катастрофу, ООН хочет взять под контроль океаны; в Украине 90% опасных медицинских отходов загрязняют окружающую среду. Почему его не утилизируют.

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