Факти ICTV – Випуск 21:10 (20.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у США наші вояки вчаться керувати подарованими катерами. Коли попливуть до України; в арктичній кризі знайшли пластик. Щоб зупинити катастрофу, ООН хоче взяти під контроль океани; в Україні 90% небезпечних медичних відходів забруднюють довкілля. Чому його не утилізують.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.