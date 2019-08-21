Факты ICTV – Выпуск 21:10 (21.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 28 лет ГКЧП. Как путч против Горбачева посодействовал украинской независимости; на Волыни схватки через янтарь. Крестьяне не допускают одно из предприятий к добыче – потому что не верят в подлинность разрешений; гостиницы в Киеве – могут стать смертельной ловушкой. После трагического пожара в Одессе, Факты вместе со специалистом отправились на проверку.

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