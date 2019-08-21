Факти ICTV – Випуск 21:10 (21.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 28 років ГКЧП. Як путч проти Горбачова посприяв українській незалежності; на Волині сутички через бурштин. Селяни не допускають одне з підприємств до видобування – бо не вірять у справжність дозвола; готелі в Києві – можуть стати смертельною пасткою. Після трагічної пожежі в Одесі, Факти разом з фахівцем вирушили на перевірку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.