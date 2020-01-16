Факты ICTV – Выпуск 6:45 (16.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: дорожное движение по улице Антоновича в Киеве восстановили; следующий шаг к импичменту американского президента Дональда Трампа сделала Палата представителей Конгресса США; всех пассажиров аэропорта Аликанте эвакуировали из-за пожара в Испании.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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