Факти ICTV – Випуск 6:45 (16.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: дорожній рух вулицею Антоновича у Києві відновили; наступний крок до імпічменту американського президента Дональда Трампа зробила Палата представників Конгресу США; усіх пасажирів аеропорту Аліканте евакуювали через пожежу в Іспанії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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