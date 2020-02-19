Факты ICTV – Выпуск 6:45 (19.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: реальным риском восстановления насилия на Донбассе назвала вчерашнее нападение русских заместитель Генсека ООН во время заседания Совета Безопасности; самолет для эвакуации украинцев сегодня в 3 часа вылетел в китайский город Ухань.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.