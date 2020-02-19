Факти ICTV – Випуск 6:45 (19.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: реальним ризиком відновлення насилля на Донбасі назвала вчорашній напад росіян заступниця Генсека ООН під час засідання Ради Безпеки; літак для евакуації українців сьогодні о 3 годині вилетів до китайського міста Ухань.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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