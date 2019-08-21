Факты ICTV – Выпуск 6:45 (21.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за последние сутки боевики трижды обстреляли позиции наших военных, одного бойца ранено; в московское СИЗО Лефортово возможно перевели 5 украинских политзаключенных и очевидно, их готовят к обмену; президент CША Дональд Трамп вновь заговорил о возвращении России к группе развитых стран мира.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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