Факти ICTV – Випуск 6:45 (21.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за останню добу бойовики тричі обстріляли позиції наших військових, одного бійця поранено; у московське СІЗО Лефортово можливо перевели 5 українських політв’язнів і очевидно, їх готують до обміну; президент CША Дональд Трамп знову заговорив про повернення Росії до групи найрозвиненіших країн світу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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