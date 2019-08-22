Факты ICTV – Выпуск 6:45 (22.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: четыре вражеских обстрела за минувшие сутки было на фронте, все в Донецкой области; возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более сотни политзаключенных, среди которых и украинские моряки – такие шаги, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, позволили бы вернуть Россию в большую восьмерку; МИД Украины анонсирует встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Варшаве.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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