Факти ICTV – Випуск 6:45 (22.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чотири ворожі обстріли за минулу добу було на фронті, усі в Донецькій області; повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад сотні політв’язнів, серед яких і українські моряки – такі кроки, на думку президента України Володимира Зеленського, дозволили б повернути Росію до великої вісімки; МЗС України анонсує зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом у Варшаві.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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