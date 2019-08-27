Факты ICTV – Выпуск 6:45 (27.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: стена жилого дома обвалилась в центре Черновцов, в это время там находилась женщина с детьми; 8 раз оккупанты обстреляли позиции наших бойцов на передовой, одного защитника было ранено; российский суд на полгода оставил под стражей восемь фигурантов Бахчисарайской дела Хизбут Тахрир.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.