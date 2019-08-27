Факти ICTV – Випуск 6:45 (27.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: стіна житлового будинку обвалилася у центрі Чернівців, у цей час там перебувала жінка з дітьми; 8 разів окупанти обстріляли позиції наших бійців на передовій, одного захисника поранено; російський суд на півроку залишив під вартою вісьмох фігурантів Бахчисарайської справи Хізбут Тахрір.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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