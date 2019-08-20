Факты ICTV – Выпуск 7:15 (20.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: оккупанты били вблизи Новотроицкого, Водяного, Павлополя, били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия; Украина готовится к переговорам с Россией по новому газовому соглашению, которое должно заработать с 1 января следующего года; 150 лучших спортсменов приняли участие в мировых соревнованиях по парапланеризму в Северной Македонии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 6:45.

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