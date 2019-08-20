Факти ICTV – Випуск 7:15 (20.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: окупанти гатили поблизу Новотроїцького, Водяного, Павлополя, били з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї; Україна готується до переговорів з Росією щодо нової газової угоди, яка має запрацювати з 1 січня наступного року;150 кращих спортсменів взяли участь у світових змаганнях з парапланеризму в Північній Македонії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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