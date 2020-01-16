Факты ICTV – Выпуск 7:45 (16.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Минске состоится первое заседание 2020 года трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе; возросло число жертв пожара на химическом заводе в Испании; обнародовали имена музыкантов, которые в 2020 году войдут в зал славы рок-н-ролла.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.