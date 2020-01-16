Факти ICTV – Випуск 7:45 (16.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Мінську відбудеться перше засідання 2020 року тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі; зросла кількість жертв пожежі на хімічному заводі в Іспанії; оприлюднили імена музикантів, які 2020 року увійдуть до зали слави рок-н-ролу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.