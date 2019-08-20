Факты ICTV – Выпуск 7:45 (20.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: оккупанты били вблизи Новотроицкого, Водяного, Павлополь, били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия; Британия снова пытается торговаться с ЕС по выходу из его состава; Киевский районный суд Одессы должен определить меру пресечения владельцу отеля Токио Стар Вадиму Черному.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:15.

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