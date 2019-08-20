Факти ICTV – Випуск 7:45 (20.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: окупанти гатили поблизу Новотроїцького, Водяного, Павлополя, били з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї; Британія знову намагається торгуватися з ЄС щодо виходу з його складу; Київський районний суд Одеси має визначити запобіжний захід власнику готелю Токіо Стар Вадиму Чорному.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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