Факты ICTV — Выпуск 8:45 (12.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине официально стартовало смягчения карантина. В то же время, вирус продолжает уносить жизни людей; в мире уже более 4 млн людей подхватило Covid-19. Россия опередила Италию; Совет ЕС утвердил дальнейшую политику в отношении стран Восточного партнерства; обстрелы на фронте не прекращаются — российские наемники шесть раз целились по нашим позициям.



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