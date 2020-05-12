Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні офіційно стартувало пом’якшення карантину. Водночас, вірус продовжує забирати життя людей; у світі вже понад 4 млн людей підхопило Covid-19. Росія випередила Італію; Рада ЄС затвердила подальшу політику щодо країн Східного партнерства; обстріли на фронті не припиняються – російські найманці шість разів цілили по наших позиціях.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.