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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (15.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за прошедшие сутки в Украине более 8 тыс. новых больных Covid; бюджет, особый статус Донбасса и возвращение полномочий НАЗК. В Верховной Раде сегодня плодотворный день; почему в Харькове чиновники до сих пор не отремонтировали аварийный балкон и дырявую крышу художественного музея.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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