Факты ICTV – Выпуск 8:45 (17.01.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: от пули снайпера погиб украинский защитник; какая судьба освобожденных украинских пленных; почему купить наркотики в Украине проще простого, и кто с этим должен бороться; впечатляющий музей космонавтики имени Королева и почему его стоит посетить.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.
2020-01-17
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