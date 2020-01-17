Факты ICTV – Выпуск 8:45 (17.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: от пули снайпера погиб украинский защитник; какая судьба освобожденных украинских пленных; почему купить наркотики в Украине проще простого, и кто с этим должен бороться; впечатляющий музей космонавтики имени Королева и почему его стоит посетить.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.