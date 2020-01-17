Факти ICTV – Випуск 8:45 (17.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: від кулі снайпера загинув український захисник; яка доля звільнених українських полонених; чому купити наркотики в Україні простіше простого і хто має з цим боротися; вражаючий музей космонавтики імені Корольова і чому його варто відвідати.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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