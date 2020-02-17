Факты ICTV – Выпуск 8:45 (17.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: боевики активно используют тяжелые калибры на Донбассе; Россия выдвинула Украине новые жесткие требования к нормандскому формату; Украина эвакуирует своих граждан из эпицентра коронавируса; в высокогорных районах Карпат дети мерзнут по пути в школу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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