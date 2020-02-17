Факти ICTV – Випуск 8:45 (17.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: бойовики активно використовують важкі калібри на Донбасі; Росія висунула Україні нові жорсткі вимоги до нормандського формату; Україна евакуює своїх громадян з епіцентру коронавірусу; у високогірних районах Карпат діти мерзнуть у дорозі до школи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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