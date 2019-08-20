Факты ICTV – Выпуск 8:45 (20.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: один раненый на фронте, боевики сбросили на позиции военных гранату с беспилотника, последние новости с фронта; боевики конфисковали школу под казарму и сажают в подвалы за нарушение комендантского часа; встреча в нормандском формате может произойти в ближайшее время; украинцы массово выезжают на заработки за границу; как в Харькове два дня ловят полосатого жеребца.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.