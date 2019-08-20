Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один поранений на фронті, бойовики скинули на позиції військових гранату з безпілотника, останні новини з фронту; бойовики конфіскували школу під казарму і саджають в підвали за порушення комендантської години; зустріч у нормандському форматі може відбутися найближчим часом; українці масово виїжджають на заробітки за кордон; як у Харкові два дні ловлять смугастого жеребця.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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