Факты ICTV – Выпуск 8:45 (24.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: третья смерть от коронавируса в Италии, в 10 регионах объявили чрезвычайное положение; правительство готовится обновить в стране спортивную инфраструктуру; как заказать домой профессионального кулинара, который приготовит для вас все, что пожелаете.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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