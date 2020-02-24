Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: третя смерть від коронавірусу в Італії, в 10 регіонах оголосили надзвичайний стан; уряд готується оновити в країні спортивну інфраструктуру; як замовити додому професійного кулінара, який приготує для вас все, що забажаєте.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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