Факты ICTV — Выпуск 8:45 (30.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина остается мировым лидером по скорости распространения коронавируса; на Львовщине бойцы одной из бригад вооруженных сил оттачивают свое мастерство под наблюдением иностранных инструкторов; белорусы не сдаются — традиционные в выходные протесты против Александра Лукашенко прошли накануне в разных городах страны.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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